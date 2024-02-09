شكرا لقرائتكم خبر عن لوبيتا نيونجو الحائزة على الأوسكار تتصدر إعلان فيلم A Quiet Place: Day One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الاثارة والرعب المنتظر A Quiet Place: Day One، الإعلان الترويجي للفيلم الذي يتصدره النجمة العالمية لوبيتا نيونجو، الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في عام 2014 عن فيلمها 12 Years a Slave.

وسبق وحقق فيلمA Quiet Place Part II إيرادات حوالى 295 مليونًا و 841 ألف دولار، منذ عرضه بدور العرض.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذى يعتبر استكمالاً لنجاح جزئه الأول الذى دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.