شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يتقن اختيارات أغنيات البوم "هرمون السعادة" ويقدم مضمون وألحان مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم تامر حسني، طرح أغنيات البومه الجديد "هرمون السعادة"، الذى يطرحه بشكل مصور على طريقة الفيديو كليب، فقد فاجئ جمهوره اليوم بطرح أغنيتين جديدتين هما "ولا يهمك" و "موضوع رجوعنا" وهو الألبوم الذى يحرص فيه على اختياراته وإعادة الذوق العام للأغنية المصرية بعيداً عن الإسفاف التي يلجأ له بعض المطربين.

"هرمون السعادة" هو اسم البوم تامر حسني الجديد الذى راهن عليه وتكفل بانتاجه شخصياً وحرص على طرح الأغاني على طريفة الفيديو كليب، وحملت أغانى الالبوم مضمون وفكر مميز وصل إلى الجمهور الذى أشاد باختياراته المتقنة في كافة عناصر الأغنية من غناء وإخراج ولحن وكلمات، وأثنى على مجهوداته في تقديم الغناء متنوعاً ما بين الرومانسية والعتاب والكلاسيكي بشكل يليق بالفن المصري بصفة عامة ويليق بنجم كبير مثل تامر حسني من جهة خاصة.

يذكر أن النجم تامر حسني تصدر القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة، وضمت القائمة كلا من "أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي".

وكان النجم تامر حسني قد طرح فى عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، واستطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، وعلى رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير "تاج".