شكرا لقرائتكم خبر عن منال محيي الدين تحيى حفلا موسيقيا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا 12فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي عازفة الهارب العالمية منال محي الدين بمشاركة عازفة الفلوت هدي عبد العظيم حفلا موسيقيا يوم الاثنين الموافق 12 فبراير، علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية من القطع الكلاسيكية إلي المعاصرة.

يذكر أن منال محي الدين من عائلة فنية، تم تعيينها في عام 1987، كمساعد تدريس في الأكاديمية، ومن خلال لعبها استطاع لفت انتباه الناس إليها وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، وكما مثلت منال مصر في العديد من المهرجانات، وأبرزها افتتاح الجناح المصري الجديد في متحف اللوفر بباريس عام 1997.

قدمت عازفة القيتار المشهورة منال الكثير من المعزوفات الفنية الرائعة، حيث أن الكثير من هذه المعزوفات نالت إعجاب العديد من الناس المحبين للموسيقى، وتعتبر منال من الشخصيات البارزة في المجتمع، كما أنه تم تعيينها معيدة بالأكاديمية، فاستطاعت أن تُكون قاعدة أكاديمية كبيرة في العالم العربي.

وكما شغلت منال بعض الأعمال حيث قامت بافتتاح جناح مصري جديد لها في متحف اللوفر، وكان ذلك في عام 1997م، وكما أنها مثلت العديد من المهرجانات الدولية والمحلية المتنوعة عبر الكثير من الدول العربية والعالمية