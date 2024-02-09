عبير صبري تشارك صورها مع شقيقتها الصغرى .. شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 02:23 صباحاً - شاركت النجمة عبير صبري جمهورها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت فيها برفقة شقيقتها المذيعة مروة صبري، التي تقدم برنامج “قعدة ستات” عبر شبكة قنوات ألفا.

عبير صبري تشارك صورها مع شقيقتها

واختارت عبير صبري إطلالة تميزت بفستان باللون الملكي البنفسجي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، فيما اختارت أختها مروة صبري إطلالة مختلفة تميزت باللونين الأبيض والأسود، وضمت شعرها إلى أعلى لينسدل في خصلة كبيرة.

وكتبت عبير صبري معلقة: “أنا والعسل اختي حبيبتي”، لتحصد الصور إعجاب متابعيها، وفي مقدمتهم الفنان إدوارد، الذي يقدم برنامجا تليفزيونيا على نفس الشبكة.

وقد نالت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها، وانهالت عليهم التعليقات والتي جاءت :”حلويات بلدي” وقال آخر ” احلى اخوات فى العالم ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض”، وغيرها من التعليقات .

أحدث أعمال عبير صبري

يذكر أن عبير صبري يعرض لها في السينما أحدث أفلامها “ليلة العيد”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول تعرض المرأة للقهر من خلال معاناة عدة سيدات يواجهن عدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

فيلم “ليلة العيد” بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنا، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

حدوتة منسية

كما تطرقت عبير صبري للحديث عن دور “دهب” في مسلسل “حدوتة منسية”، مؤكدة: “دهب شخصية عظيمة وأحب تلك الشخصية جدًا”.

وتابعت: “الشخصية لديها مركبات نقص طبقية حيث إنها من طبقة اجتماعية بسيطة وتملك الكثير من المال لكن لديها مشكلة أنها متزوجة من طبقة اجتماعية أعلى منها وهو ما يسبب لها ألمًا، وقمت بإضافة بعض التفاصيل للشخصية التي جعلتها جذابة”.

وأضافت عبير صبري: “لا أكره الشخصية الشريرة التي أقدمها لكن أحبها ولا أحكم عليها لأن هذا ليس دوري، فالجمهور هو الذي يحاكم الشخصية”.

وأكدت أن ما يهمها في المقام الأول هو أن يكون الجمهور سعيدًا بما تقدمه ويحترم تلك التجربة وتترا أثرًا بداخله، مضيفا: “الجمهور المصري جمهور عظيم مثل الصناعة الفنية المصرية فالجمهور المصري كبير وتربى على أعمال فنية كبيرة وذات جودة عالية”.

يذكر أن “حدوتة منسية” من بطولة: سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، عبير صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، أحمد صيام، هبة عبد الغني، طارق صبري، محمد علي رزق.

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