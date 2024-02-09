شكرا لقرائتكم خبر عن المنشد أحمد العمرى وفريق صوت مصر يبدعون فى ليلة الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى، المنشد أحمد العمرى وفريق "صوت مصر"، للاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وذلك على برنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة ON.

وقالت الإعلامية منى الشاذلي خلال البرنامج: "كل عام وأنتم بألف خير، ليلة الإسراء والمعراج، هنكون معاكم وتكونوا معانا هنقضي ليلة فيها رحلة روحانية، رحلة نحتاج دائما لمثلها، رحلة تحاكي رحلة الارتقاء بالروح والمعنى والفكرة".

وأضافت: "الإسراء والمعراج، ليلة تحفها البركة، بصوت واحد من أجمل الأصوات المصرية وفرقة من أجل وأبدع الفرق المصرية، خلونا نكون مع ليلة تستمتع بها الأذن والنفس والروح، هنسميها ليلة النقشبندي".

وحرص المنشد أحمد العمري على إنشاد، العديد من الأناشيد للمنشد والمبتهل الراحل النقشبندي، وسط حالة من الاندماج والإنصات من الحضور.