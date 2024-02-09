روبرت دي نيرو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ابنته "جيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شغل النجم الأمريكي العالمي روبرت دي نيرو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تداول رواد السوشيال ميديا صورة له مع طفلته "جيا" التي تبلغ من العمر 10 أشهر، وذلك خلال حواره الصحفي مع مجلة "People" وتصدره غلاف عدد شهر فبراير الجاري.

وتطرق "دي نيرو" للعديد من الموضوعات منها ترشحه لجائزة الأوسكار في عمر الـ 80 كأفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم "Killers of the Flower Moon" وعن تعاونه مع المخرج المخضرم مارتن سكورسيزي، إلى جانب حديثه عن طفلته "جيا" ذات الـ 10 أشهر.

وأعرب "دي نيرو" عن سعادته بالتواجد حول طفلته "جيا" وأنه يتمني أن يظل بجانبها لأطول وقت ممكن، قائلا: "يا لها من طفلة محبوبة عندما أنظر إليها كل شئ آخر يذهب بعيدًا أنها فرحة عظيمة وأشعر بالراحة بمجرد وجودى معها".

واحتفل "دي نيرو" بولادة ابنته "جيا" من حبيبته "تشين" بشهر أبريل العام الماضي ولم يكشف عن ابنته "جيا" إلا في شهر أكتوبر من نفس العام وذلك خلال أحد الحوارات الصحفية لموقع "ET Canada" عندما تم سؤاله على أطفاله الـ 6 من قبل أحد الصحفيين ليرد عليه "دي نيرو": "أصبحوا 7 في الحقيقة".

وأنجب "دي نيرو" لأول مرة من زوجته الأولي دافني أبوت ورزق منها بدرينا ورافايل، ومن زوجته الثانية جريس هايتاور رزق منها بإليوت وهيلين إلى جانب إحدى صديقاته السابقات والذي رزق منها بـ جوليان وارون.

يذكر أن، روبرت دي نيرو يشارك بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم السيرة الذاتية "Alto Knights" ويجسد خلاله شخصية مهرب المخدرات الأمريكي فيتو جينوفيز والمقرر عرضه بشهر نوفمبر المقبل.