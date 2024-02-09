الملك تشارلز الثالث يصل الى نورفولك قبل المرحلة التالية من العلاج

ميرنا وليد - بيروت - بعد لقاء قصير جدًا بين الملك تشارلز الثالث وابنه الأمير هاري في أول لقاء وجهًا لوجه لهما منذ تسعة أشهر، وصل الملك تشارلز الثالث مع زوجته الملكة كاميلا الى ساندرينغهام بعيدًا عن أعين المتطفلين، حيث يستعد للمرحلة التالية في معركته ضد السرطان في نورفولك.

وحيّا الملك الناس من داخل السيارة وسوف يمضي فترة من الراحة في ثصر نورفولك الذي يبعد 110 ميل شمال لندن. يذكر أن الملك جورج السادس قد توفي في سريره عام 1952 في ساندرينغهام وتسلمت إبنته الأميرة إليزابيث البالغة من العمر 25 سنة العرش وأصبحت ملكة بريطانيا.