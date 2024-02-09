الملكة رانيا تحتفل مع الملك عبدالله الثاني باليوبيل الفضي وما قالته لافت

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الملكة الأردنية رانيا على صفحتها الخاصة بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 سنة على جلوس الملك عبدالله على العرش الأردني وكتبت قائلة: "قائد محظوظ بشعبه وشعب محظوظ بقائده، معاً 25 عاماً من العطاء.

في رغدان اليوم من مراسم رفع علم اليوبيل الفضي لجلوس سيدنا على العرش. على_العهد25 #الأردن.

ونشرت صوراً لها مع جلالة الملك عبدالله ومع إبنها ولي العهد الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف وبناتها الأميرات إيمان وسلمى.

يذكر أن الملكة الأردنية رانيا العبد الله هنأت المنتخب الأردني بعد فوزه على منتخب طاجكستان ضمن نهائيات كأس آسيا المقام في قطر. وكتبت قائلة: "ألف مبروك للنشامى".