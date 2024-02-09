فن ومشاهير

14 فبراير.. طرح "وقت إضافي" بدور العرض السينمائي احتفالا بعيد الحب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقرت الجهة المنتجة لفيلم "وقت إضافي" على طرح العمل بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية في ١٤ فبراير الجاري، وكشفت عن الملصق الدعائي الرسمي .

وقال المخرج أسامة عمر في بيان صحفي إنه انتهى من كافة المراحل الخاصة بالفيلم من مونتاج وميكساج وغيرها، مشيرا إلى أن الفيلم أصبح جاهزا للعرض في عيد الحب.

وأضاف أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعون في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفاجآت .

فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أسامة عمر، وإنتاج فيلم كرافت، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا