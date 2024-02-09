شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داوني: أردت المشاركة فى Batman Begins ولكن كريستوفر نولان لم يهتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى روبرت داوني جونيور أنه كان حريصًا على الظهور في فيلم Batman Begins، حتى أنه التقى بمخرج الفيلم لمناقشة اختيار الممثلين المحتملين، في خلال جلسة أسئلة وأجوبة في لوس أنجلوس، قال داوني جونيور إنه التقى بالمخرج العالمى كريستوفر نولان، الذي عمل معه بعدها فى Oppenheimer، وتحدث عن لعب دور الشرير، Scarecrow، في فيلم عام 2005، الذى قام ببطولته الممثل العالمى كريستيان بيل.

وصرح داوني جونيور قائلا: "عندما سمعت عن بداية العمل على هذا الفيلم خاصة، ومع وجود شخصية Scarecrow، ومن ثم أتذكر أنني التقيت بنولان لتناول الشاي، الذى كان مهذبا جدا في حديثه معى، ولكن لم يكن مهمتا بمشاركتى في العمل، أو لعب الشخصية".



روبرت داوني جونيور وكريستوفر نولان

وبدلاً من ذلك، ذهب دور Scarecrow إلى كيليان مورفي، النجم المشارك في بطولة داوني جونيور Oppenheimer، والذي يقال إنه خضع لاختبار أداء للعب باتمان، مع انتقال هذا الدور في النهاية إلى بيل.

تم ترشيح الفيلم، الذي كان الجزء الأول من ثلاثية أفلام عن بطل DC الخارق، لجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي.

شخصية Scarecrow، وهو عالم نفس في مدينة جوثام يستخدم الغازات لتخويف ضحاياه، يظهر في جميع الأفلام الثلاثة.

حقق الجزء الثاني، The Dark Knight، أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2008. وقد حصل على جائزتي أوسكار من أصل ثمانية ترشيحات، مع الإشادة على نطاق واسع بهيث ليدجر لتصويره شخصية الجوكر.

كان فيلم Batman Begins أول تعاون بين مورفي ونولان، قبل أن يصبح مورفي نجمًا في فيلم Inception لعام 2011، وفيلم الحرب لعام 2017، Dunkirk، وفيلم السيرة الذاتية الذي نال استحسانًا كبيرًا Oppenheimer.