ميرنا وليد - بيروت - نشر الكاتب والممثل طارق سويد على صفحته الخاصة رأيه بالشهرة قبل مواقع التواصل الإجتماعي وكتب: "الشهرة قبل السوشيل ميديا كانت نتيجة ومش هدف. كانت موهبتك ممكن تفتحلك باب، الناس تتابعك وتحب شغلك لأن عندك مضمون تقدمو...كنا نعمل حساب كل كلمة بتطلع من تمنا ونضل عم نذكر حالنا انو نحن ضيوف عم نفوت عبيوت الناس ...كانت أيام حلوة، الدني كانت أحلى الناس كانو غير. ما بعرف شو صار بس بعرف انو مش حلو اللي صار ولا حلو اللي بعد رح يصير...طارق."

يذكر أن طارق سويد كان قد أطلق ورشة عمل للكتابة شارك فيها مجموعة من الشابات والشباب وبعد إنجاز الدورة عبروا عن شكرهم له خلال إحتفال وقالب حلوى فكان رد طارق "انتو صار إلكن مطرح بقلبي.. بحبكن، طارق".

كانت هذه تفاصيل خبر "الدني كانت أحلى الناس كانو غير" هذا ما كشفه طارق سويد عن الشهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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