جيسيكا عازار تستمتع بعطلتها برفقة إبنها على أحد الشواطئ- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار الجمهور مجموعة صور لها برفقة إبنها، ظهرا فيها وهما يستمتعان بوقتهما على أحد الشواطئ، وملابس البحر.



وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الإعلامية وإبنها وتمنوا لهما السعادة الدائمة.

يذكر أن جيسيكا عازار كانت قد دخلت القفص اذهبي في عام 2021، وتزوجت من رجل الأعمال ومحمد صوفان، ورزقا بابنهما الصغير فهد في بداية العام الماضي، كما أن لمحمد صوفان أولاداً من زواج سابق، وجيسيكا على علاقة جيدة معهم، وهناك محبة متبادلة بين كل أفراد العائلة، اذ سبق أن شاركت جيسيكا صورة لابنة محمد صوفان تاليا في عيد ميلادها وعايدتها.