رزان جمال تشجع هذا المصمم اللبناني وهكذا وصفت القيمة التراثية لأشغاله

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة والعارضة رزان جمال على صفحتها الخاصة صورة لها مع المصمم اللبناني سليم عزام وكتبت: "سليم هو مصمم لبناني صنع لنفسه هوية خاصة في عالم الموضة تصاميمه تحاكي انتمائه لجيل الشباب لجهة القصات الأنيقة التي تناسب السيدة العصرية، وفي ذات الوقت تحمل قيمة تراثية من خلال المشغولات اليدوية والتطريز والكروشيه الذي يعتمده في مشغله بواسطة سيدات محترفات من منطقته الشوف في لبنان".

يذكر أن رزان جمال قد أصبحت الوجه الإعلاني لعلامة ديور في الشرق الأوسط وكتبت على صفحتها قائلة: “منذ أن دخلت عالم الأزياء كنت أرغب بالتعاون مع أشخاص يساهمون في تطوري، وأن أنضم إلى عائلة تقدرني بقدر تقديري لها. كانت رحلتي طويلة، ولكن يمكن أن أقول بكل ثقة أنني وصلت إلى هدفي في النهاية”.