تعرفوا إلى نادين شقيقة نانسي عجرم.. هل تشبهها؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برفقة شقيقتها الوحيدة نادين.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور معبرين عن جمال نادين، والشبه الكبير بينها وبين شقيقتها.

وكانت نانسي عجرم قد أطلقت أغنيتها الجديدة "العام الجديد" للمرّة الأولى خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "المعلقة 45" على قناة "الثقافية" السعودية.

والأغنية هي عبارة عن قصيدة من كلمات الشاعر سلطان الضيط، وألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق، وتقول كلماتها: "…تشرين يخنقني، وكانونٌ يريق دمي"، وحصدت نجاح وتفاعل الجمهور بشكل كبير.

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