طلاق جاستن بيبر وهايلي أصبح قريباً.. وهذا ما حصل!

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن طلاق الفنان العالمي جاستن بيبر من زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر أصبح قريباً للغاية، وذلك لعدة أسباب.

وقد نقل موقع InTouch العالميمن مصدر مقرب، أن الزوجين يواجهان مشاكل عديدة، وصلت إلى نقطة الانهيار، وأضاف: "جاستين متشبث بهذه العلاقة، ويعتمد على هايلي كثيرًا عاطفياً ونفسياً، لكن هناك أوقات تريد هايلي إنهاء الأمر، لتستعيد استقلاليتها مرة أخرى"، مؤكداً أنهما يتشاجران كثيراً بسبب علاقاته الماضية، إضافة لمشكلة الإنجاب الذي تأخر كثيراً.

وقال المصدر: "لقد مرا بالكثير من التقلبات، لذا يتفاجأ المقربون منهما من استمرار علاقتهما لفترة طويلة".

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