لهذا السبب ترفض زينة ظهور توأمها على العلن

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية زينة عن سبب عدم إظهار توأمها على السوشيال ميديا والإعلام، مع انها كانت قد إضطرت لأخذهم معها إلى حملة التبرعات التي ساعدت فيها جمعية الهلال الأحر المصري.



وقالت زينة: "أنا مش حابة خالص ولادي يظهروا في السوشيال ميديا، دول عيالي ومش مطالبين يظهروا، والولاد عموما حساسين للحسد والحاجات دي. أنا محرومة من حاجات كثيرة، من إني أخرج مع ولادي لإني بخاف حد يصور، والجمهور له عندي شغلي مش حياتي الخاصة. مثلا كنت في الهلال الأحمر المصري علشان فلسطين، وأخذت ولادي علشان أعلمهم، وموضوع فلسطين تحديدا عايزة كل واحد يعلمه لعياله، وخليت ولادي يتبرعوا ويشتغلوا ويعملوا كراتين، علشان يحكوا لأصحابهم. ناس قالت إنت طلعتي عيالك، لكن أنا طلعتهم بظهرهم، وكنت ماسكة ذراع ابني وذراعه إتكسر".

حديث زينة هذا جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" المذاع عبر الراديو 9090.