غدا.. افتتاح معرض للفن التشكيلي بمشاركة ١٨ فنانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم جاليري قرطبة أول معرض يقام في (نوكس آرت جاليري) غدا الجمعة الموافق 9 فبراير 2024.

ويضم المعرض لوحات ١٨ فنانا تشكيليا يمثلون نخبة من الفنانين الذين يعبرون عن أجيال، واتجاهات، ومدارس فنية مختلفة، وهم: مصطفى رحمة، وجيه يسي، عبدالوهاب عبدالمحسن، ناجي فريد، تيسير حامد، بيريت بطرس غالي، إسلام الريحاني، عمر عبدالظاهر، سامح إسماعيل، مروة يوسف، أمينة سالم، خالد سرور، أحمد عبدالتواب، تامر رجب، أنس الألوسي، علاء أبو الحمد، رندة فخري، وأسماء خوري.

يذكر أن (نوكس آرت جاليري) هي عبارة عن قاعة على مساحة واسعة مخصصة لعرض اللوحات الفنية، ويعتبر المعرض الافتتاحي الذي ينظمه جاليري قرطبة بداية لانطلاق فعاليات ومعارض فنية وثقافية.