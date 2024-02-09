ميرنا وليد - بيروت - خطفت ملكة جمال لبنان لعام 2010 والممثلة اللبنانية رهف عبدالله، أنظار الجمهور بجمالها وإطلالتها الأنيقة والمميزة.

وقد أطلت رهف على الجمهور عبر حسابها الخاص بمجموعة صور من أمام البحر، وهي ترتدي بدلة باللون البنفسجي الفاتح، وتحتا كروب توب باللون الزهري، أبرزت رشاقتها، كما نسقت معها حذاء بالكعب العالي باللون الأبيض، وأقراط أذن باللون الزهري أيضاً.

إطلالة رهف جاءت ناعمة للغاية، وحصدت تفاعل الجمهور بشكل كبير.

وكان موقع "الفن" قد التقى بـ رهف عبدالله وتحدثنا معها عن مسلسل "سر وقدر" ودورها فيه، الى جانب مواضيع اخرى، نذكر أزمة الممثل فادي إبراهيم الصحية، حياتها الخاصة، لماذا لا نراها في المسلسلات العربية المشتركة؟ كما استذكرنا ايضا لحظة تتويجها ملكة جمال لبنان عام 2010 وبكائها حينها.

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال لبنان لعام 2010 تلفت الأنظار بإطلالتها.. هكذا بدت بالكروب توب القصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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