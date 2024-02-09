خضر علي: السينما المصرية أساس الفن العربي وطبيعتها الخاصة تجعلها في الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة -

أوضح الفنان خضر علي أهمية السينما المصرية في الفن بالوطن العربي بأكمله مؤكدًا بأن السينما المصرية تمتلك مكانة كبيرة لدى الشعوب العرابية بداية من أفلام الأبيض والأسود من جيل العظماء من الفنانيين المصريين الذين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب أفلامهم التي لازالت تعرض في معظم قنوات الوطن العربي بأكمله إلى يومنا الحالي.



وأشار خضر علي على قدرة الفن المصري بمختلف أنواعة من مسرح مرورًا بالسينما وصولًا إلى الدراما جميعها استطاعت أن تلفت اتجاه أنظار الكبير والصغير في الوطن العربي كما أن أكبر دليل على نجاح الفن المصري بمختلف أنواعه هي المهرجانات التي تقام في الدول العربية فلا يخلو مهرجان سينمائي أو دراما أو حتى للأفلام القصيرة إلى وتكون مصر صاحبة الحظ الأكبر من حصد الجوائز في هذه المهرجانات الفنية.

وأشاد الفنان خضر علي ببراعة النجوم المصريين على مر العصور بداية من نجوم الأبيض والأسود من الفنان علي الكسار والنجم إسماعيل ياسين وأنور وجدي ورشدي أباظة وعبدالسلام النابلسي وثلاثي أضواء المدينة مرورًا بنجوم السبعينات والثمانينات من عادل إمام ونور الشريف والنجم سمير صبري وصولًا إلى فنانين هذا العصر الفنان أحمد عز وأحمد مكي ومحمد رمضان وعمرو سعد وباقي النجوم الكبار الذين حافظوا على مسيرة السينما والفن المصري.