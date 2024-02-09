"ميسر" في مسلسل "فاطمة" تتحول الى عارضة أزياء!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان الممثلةإسراء درمانجي أوغلو الشهيرة بشخصية "ميسر" في العالم العربي، من المقرر ان تشارك في عرض أزياء "نساء المستقبل القويات"، وذلك في 8 مارس بمناسبة يوم المرأة، وقد لاقت إسراء الدعم الكبير من قبل الجمهور.
الجدير ذكره ان شخصية "ميسر" كانت ضمن مسلسل "فاطمة" الذي خاضت بطولته النجمة التركية بيرين سات، والذي قد عرض منذ سنوات وحقق نجاحا باهرا في العالم العربي، وشخصية ميسر كانت قوية ومتسلطة، خصوصا على زوجها لمعي الذي عرف بشخصيته الضعيفة.
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