هذا ما فعلته ليلى علوي من أجل فيلمها "المقسوم"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ليلى علوي عن كواليس تحضيراتها لدورها في فيلم "مقسوم" الذي عرض مؤخرا، اذ انها تدربت على آلة الدرامز لمدة شهرين، قائلة: "شهرين من التدريبات المتواصلة على الآله اللي حبيتها جدا عشان فيلم مقسوم، لو رتم الدنيا تقيل يبقى تعلي المقسوم".



من ناحية أخرى، قالت ليلى علوي إن جميع المشاهد في فيلم "مقسوم" مؤثرة بشكل كبير، وإنها تأثرت بكثير من المشاهد عندما شاهدتها.

وأضافت ليلى علوي : "كل المشاهد تأثرت بها لأنها كلها معمولة بمشاعر صادقة، والمخرجة نجحت في ده لأنها حساسة وأنثى، والفيلم مليء بالمشاعر، وكانت واخدة بالها من كل حاجة وسابتنا بطبيعتنا".