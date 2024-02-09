ماغي بو غصن تشوّق الجمهور لـ "ع أمل" -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الجمهور لمسلسلها الجديد "ع أمل" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، اذ نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص وعلّقت بالقول: "بلشنا العدّ التنازلي، ع أمل على شاهد في رمضان".



وكانت قد كشفت ماغي أن شخصية "يسار" التي تلعبها في مسلسل "ع أمل" هي شخصية أم لطفل صغير.

وفي التفاصيل شاركت إحدى متابعات ماغي منشور طالبت فيه ماغي أن تكون "يسار" والدة في المسلسل، وقالت: "ماغي كيف برجع كمل شغلي ما بقدر لتردي علي بدنا يسار تكون مامي نطالب بقوة انو نشوف ماما لطفل صغير"، لترد عليها ماغي: "هيَي مامي".