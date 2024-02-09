عمرو سلامة يكشف عن حكايات لأول مرة ببرنامج "أسرار النجوم"

ياسر رشاد - القاهرة - حل المخرج عمرو سلامة، ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

وقال عمرو سلامة، إنه قدم 7 أفلام حتى الآن، مضيفا: "أكثر فيلم فخور به في رحلتي هو (أسماء) والذي أعتبره درة التاج بالنسبة لي، ويليه (لا مؤخذاة) ولهما مكانة خاصة عندي".

وتطرق سلامة للحديث عن تعريف المخرج والإخراج بالنسبة له، قائلا: "المخرج هو شخص بيعرف يحكي ويكون هذا الحكي بشكل بصري، وأي شخص يمتلك موبايل يقدر يبقى مخرج ويصور فيلم حالا، والإخراج مش صعب ولكن الصعب ماذا ستقدم للدنيا لن يقدمه أحد غيرك".

وبسؤاله عن رأيه في إعادة تقديم الأفلام القديمة بشكل حديث في وقتنا الحالي، أوضح سلامة: "الميزة إننا عندنا كنز سينمائي وأي شخص تحت 25 سنة لم ير هذه الكنوز، والآن الصغار مش هتعرفي تجبريهم على الأفلام الأبيض والأسود التي كنا نشاهدها زمان مجبرين لأن مفيش غير 3 قنوات تليفزيونية".

وتابع: "الدنيا أصبحت أسرع وستشاهد ما تريده على المنصات، والجيد سيستمر بالتأكيد والسئ سينساه الجمهور بعد 6 أشهر".

وأشار عمرو سلامة: "نعيش فترة سينمائية ثرية وأصبح فيه سوق حلو للأفلام في الخارج والعدد يزيد كل سنة، وما بين كل 6 أفلام سيخرج فيلم حلو، وعجبني (وش في وش) و(مقسوم) و(الحريفة) و(أبو نسب) و(فوي فوي فوي)".