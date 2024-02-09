ردّت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي على شائعات مرضها التي انتشرت بعد ظهورها الأخير بشكل نحيف للغاية.

ونفت الصفي في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الشائعات، مؤكدة أنها إنسانة طبيعية مرت بفترة تعب بسيطة لكنها الآن بصحة جيدة.

ووصفت نفسها بالخارقة وقالت إن من حولها يسمع أصوات ريقها ونفسها والمريئ، مما يدل على صحتها الجيدة.

وعبّرت عن استيائها من انتشار شائعات مرضها دون التأكد من صحتها.

وأكّدت أنها بخير وصحتها جيدة، وأن ما حدث كان مجرد تعب بسيط. شاهد أيضاً:

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فاطمة الصفي تعلق على ظهورها الصادم بنحافة مفرطة وتكشف حقيقة مرضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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