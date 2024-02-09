كشف المشهور قعيد المطيري عن تجربته في فقدان ساعته التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال داخل مركز تجاري، ولكنه سرعان ما استعادها.

وقام قعيد بتوثيق الحادثة في مقطع فيديو يُظهره برفقة شخص آخر، حيث أوضح أن هذا الشخص وجد الساعة وأعادها إليه.

وصرح الشاب الذي عثر على الساعة أنه وجدها أثناء قيامه بالاستحمام داخل المركز التجاري بعد مغادرة قعيد. ورد قعيد على ذلك قائلاً: “بارك الله فيك، والهدية بيني وبينك”.

يجدر بالذكر أن قعيد أعلن في وقت سابق عن تخصيص هدية لأي شخص يعثر على الساعة ويردها إليه.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: قعيد المجد يكشف كيف عثر على ساعته المفقودة داخل مركز تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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