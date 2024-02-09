بالفيديو: الفنانة شمس الكويتية تحذر من تناول هذا النوع من الأطعمة

حذّرت الفنانة شمس الكويتية من تناول أطعمة المعلبات والمضغ السريع للطعام، مشيرة إلى خطورتها على الصحة.

ونصحّت شمس بعدم تناول أي نوع من المعلبات، حتى لو اضطر المرء إلى الصيام لفترة طويلة.

وشدّدت على أهمية اختيار الأطعمة العضوية، وتجنب المعلبات غير العضوية.

وأوضحت أنّ البدائل الصحية موجودة، ويمكن العثور عليها بسهولة من خلال البحث عبر الإنترنت.

وحذّرت أيضاً من مخاطر المضغ السريع للطعام، وربطت ذلك بصحة أعضاء الجسم المختلفة.

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