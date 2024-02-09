شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامى عمرو رزق وتشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة.. وأكرم حسنى ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم الإعلامي عمرو رزق، الرئيس الأسبق لشبكة قنوات on، وتقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الجمعة، بمسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.

وحرص الفنان أكرم حسني على نعيه من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث نشر صورة له، معلقا عليها: "كنت دايما بتقول "لسه أجمل يوم ماجاش.. يارب النهارده يكون أجمل ايامك.. هتوحشني يا عمرو".