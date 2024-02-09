شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون ومحمد أبو داود ومنال سلامة ونهال عنبر يشاركون فى مهرجان بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان بغداد السينمائي غدًا السبت، وشهد مطار القاهرة، توافد الوفد المصري المشارك في المهرجان، حيث حضر الفنان القدير عبد العزيز مخيون ومحمد أبو داود وعفاف شعيب ومنال سلامة وأحمد وفيق وياسر علي ماهر ونهال عنبر وحمزة العيلي ودنيا عبد العزيز، وعمر خورشيد والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، ومحمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان وحسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان والناقد أشرف غريب والناقد وانتصار دردير وعدد من الصحفيين.

وفي سياق متصل قال مدير مهرجان بغداد السينمائي الدكتور حكمت البيضاني، إن المهرجان يشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية لنخبة من المخرجين البارزين عراقياً وعربياً، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلمًا، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الإنيمشين) مشاركة 10 أفلام.

وأضاف الدكتور البيضاني: "وفي مسابقة أفلام فضاءات سينمائية جديدة التي أنتجت بموجب منحة نقابة الفنانين العراقيين في سابقة فريدة من نوعها تحصل للمرة الأولى في تأريخ المهرجانات العراقية والعربية، فستشارك فيها أفلام: (نصب الحرية) إخراج حيدر موسى دفار، (جابوجا) إخراج أنس الموسوي، و(الزهرة الإرجوانية) إخراج د. علي حنون، (حارس أور) إخراج فائز ناصر الكنعاني، (حزام العفة) إخراج وثاب الصكر، (بكاء السيدة الجميلة) إخراج علي البياتي، (زوج احتياطي) إخراج بهاء الكاظمي، (مظلة) إخراج حيدر جبار فهد، (شعلة) إخراج هاني القريشي".