شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الكويت للمسرح الثنائى.. نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الأولى من مهرجان الكويت للمسرح الثنائي "ديودراما" نوفمبر المقبل، وتنظمه أكاديمية لورياك للفنون بالكويت، ويعتبر فرصة تنافسية للفرق المسرحية الكويتية والعربية.



مهرجان الكويت

ويهدف المهرجان إلى توفير فرصة إبداعية للشباب في مجال المسرح وملتقى للأعمال المسرحية المبدعة بخلفيات ثقافية متنوعه تسهم في إثراء المناخ الثقافي في الكويت، فإن المسرح الثنائي هو فرصة لتحفيز الابتكار والإبداع في الأداء التعبيري والحركي، حيث يرتكز العمل على حوار بين شخصيتين فقط، وهنا تختبر قدرة كل ممثل على الإقناع والمواجهة، ما يجعل (الديودراما)، ملاذًا لتجسيد الصراع والاختلاف في الآراء ووجهات النظر، من خلال سيناريو مُحكم وحبكة مسرحية متميزة".

وشروط المشاركة بالمهرجان هي : تستقبل إدارة المهرجان الفرق المشــاركة بعدد (4) أفراد للمشاركين بمهرجان الكويت للمسرح الثنائي مع تحمل إدارة المهرجان تكاليف السفر من و إلى دولة الكويت و النقل الداخلي في دولة الكويت و توفير الفضاء المسرحي المناسب للعروض المشاركة، ويجب أن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما بملف إعلامى كامل والنص المسرحى فى ملف word منفصل وكذلك ملف تقنى كامل موضحا أبعاد المسرح أو الفضاء المطلوب للعرض مع العلم أنه يشترط فــك وتركيب تجهيزات الفضــاء المســرحى المقتـــرح للعرض في مدة زمنيــة لا تتجــاوز الساعتين.

والا تزيد مدة العرض عن 55 دقيقه كحد أقصى لزمن العرض و لايقل عن 40 دقيقة، كما يجب أن يتم العرض بناءا على الفضاء المسرحى الذى تحدده إدارة المهرجان ويعرض العرض مرة واحدة فقط صباحا أو مساءا حسب تنسيق وتنظيم إدارة المهرجان، وأن يكون العرض مناسبا لطبيعة الفكر والثقافة الانسانية فى جميع أنحاء العالم.

ومن حق إدارة المهرجان تسجيل كافة العروض المسرحية والندوات صوتيا ومرئيا واستغلالها حسب رؤية المهرجان، كما يشترط توفير ترجمة ضوئية بالانجليزية أوعربيــة بحسب لغة العرض الأصلية تكون مصاحبه للعرض من قبل الفرقة المشاركة يتم إرسالها فى موعد أقصاه 20 يوليو 2024.