شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوى: تدربت على آلة الدرامز لمدة شهرين متواصلة من أجل فيلم مقسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ليلى علوي عن تحضيرات دورها الذي قدمته في فيلم "مقسوم" والذى عرض في موسم منتصف العام السينمائي، حيث تدربت على آلة الدرامز لمدة شهرين متواصلة حتى تتقن دورها قائلة: "شهرين من التدريبات المتواصلة على الآله اللي حبيتها جدا عشان فيلم مقسوم، لو رتم الدنيا تقيل يبقى تعلي المقسوم".

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

يذكر أن بطلة الفيلم ليلى علوى تواصل تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك"، والعمل بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

ونافست النجمة ليلى علوي في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بفيلم "آل شنب"، وتدور أحداثه فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بين أفراد العائلة.