شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تطرح برومو تشويقيا لمسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الإلكترونية برومو تشويقي للجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، بطولة النجم أحمد مكي المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، والذي سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، خاصة المشاهد التي جمعت بين الكبير ومربوحة.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.