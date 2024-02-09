شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي يروج لمسلسل الكبير أوي 8 ببرومو تشويقى استعدادًا لعرضه في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": برومو تشويقى تضمن العديد من المشاهد الكوميدية ضمن أحداث العمل الذى سيعرض في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.