شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2024.. سيطرة لاكاسا دى بابل وباربى وذا ماسك على أجواء "الكبير أوى 8" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الكوميديا بشكل كبير على البرومو التشويقى لمسلسل "الكبير أوى 8" بطولة النجم أحمد مكى المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024، مع تصاعد الأحداث بين الـ3 شخصيات الكبير، وحزلقوم، وجونى.

كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.



مسلسل الكبير أوي 8



الكبير أوي 8 على watch it



أحمد مكي وشيماء سيف في الكبير أوي 8



حزلقوم



بيومي فؤاد



الكبير أوي 8 مشاهد من البرومو



أحمد مكي الكبير أوي 8



أحمد مكي ورحمة أحمد



برومو الكبير أوي