روبيرت دي نيرو ينشر أول صورة لأصغر ابنائه (١٠ أشهر) ويكشف هذه التفاصيل

يرى روبرت دي نيرو نفسه في أصغر أبنائه جيا.

أخبر نجم The Godfather، ٧٩ عامًا، مجلة “بيبول” أنه عند النظر إلى صورته عندما كان صبيًا صغيرًا، يرى “الكثير من التشابه” بينه وبين ابنته جيا البالغة من العمر عشرة أشهر التي استقبلها العام الماضي مع صديقته مدرّبة الفنون القتالية تيفاني تشين التي تبلغ من العمر ٤٥ عامًا.

الصورة التي يعود تاريخها إلى عقود من الزمن والتي يظهر فيها والد دي نيرو وهو يحمله ، يُعيد إلى الأذهان أيضًا ثاني أصغر أطفاله، هيلين، ١٢ عامًا، والتي يشاركها مع زوجته السابقة جريس هايتاور.

يقول”دي نيرو” الفائز بجائزة الأوسكار مرتين” يذكرني بفتاتَي الصغيرتين. وأرى ذلك أيضًا في أحد أحفادي”.

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في العدد الجديد من مجلة PEOPLE، يتحدّث دي نيرو الخليج 365 عن عائلته، بما في ذلك “جيا”، “إنها طفلة رائعة جميلة جدًا”، كما يقول عن الفتاة المبتسمة. “عندما أنظر إليها، كل شيء آخر يختفي. لذلك، إنه لمن دواعي سروري وارتياحي أن أكون معها في هذه اللحظة.”

نذكر أن روبرت دي نيرو، الحائز على جائزة الأوسكار، كان قد أصبح أبًا للمرة السابعة العام الفائت وهو والد الممثلة درينا دي نيرو، ٥١ عامًا، ورفائيل، ٤٦ عامًا، من زوجته الأولى، بالإضافة إلى ولديه التوأم جوليان وآرون، ٢٧ عامًا، وإليوت ٢٤ عامًا، وهيلين غريس ١١ عامًا من زوجته الثانية.

لطالما كان الممثل رجلًا عائليًا، يحب الأوقات التي يمكن لجميع أفراد عائلة دي نيرو أن يجتمعوا فيها. ويقول: “إن حقيقة كونهم جميعًا معًا هو كل شيء بالنسبة لي… فقط ان نكون معًا، ونقوم برحلات إلى أماكن دافئة”.