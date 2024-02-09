روبرت دي نيرو كاد ان يُلحد..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي روبرت دي نيرو انه كاد ان يُلحد عندما فجع بوفاة حفيده عن عمر 19 عام، اذ قال حينها: "لم يكن من المفترض ان يموت".
وكان صرح روبرت دي نيرو متحدثاً عن رغبته في أن يصبح أبًا للمرة الثامنة، وذلك بعدما استقبل نجم Killers Of The Flower Moon وصديقته تيفاني تشين طفلتهما الأولى جيا في نيسان من العام الماضي 2023
حيث قال دي نيرو العمر ثمانين عامًا لـ AARP: The Magazine: "إنه شعور رائع". وأضاف عن ابنته البالغة من العمر تسعة أشهر: "كل ما خفت أو قلقت عليه يختفي عندما أنظر إليها".
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