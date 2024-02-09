هذا ما حققته هيفا وهبي بكليب "وصلتلها"

ميرنا وليد - بيروت - تخطت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الـ 9 مليون و100ألف مشاهدة بفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها"، وذلك بعد ايام من طرحه على قناتها الخاصة على يوتيوب، وهو من إخراج إيلي فهد.



أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت نشرت هيفا وهبي مقطع فيديو، شوقت من خلاله متابعيها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة "وصلتلها"، وشاركت هيفا متابعيها مؤخرا، مقطعاً من الكليب الجديد، وظهرت فيه وهي تقول: "أنا ولا مرة فكرت إنو حتى نترك بعض... أنا صار لازم فل".