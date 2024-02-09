وليد توفيق يشوّق الجمهور لأغنية جديدة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان وليد توفيق الجمهور لأغنية جديدة تجمل عنوان "يا ما لسه بيسألوني"، اذ نشر مقطع فيديو له على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّق عليه بالقول: "إنتظروني قريباً في أغنية جديدة رح تحبوها كتير بعنوان ياما لسه بيسألوني من ألحاني وكلمات الشاعر عاصم حسين وتوزيع باسم منير من إنتاج شركة روتانا".
على صعيد آخر كان قد جمع فيديو طريف بين الفنان اللبناني وليد توفيق والممثل السوري سامر المصري في الرياض في المملكة العربية السعودية نال اعجاب الكثيرين.
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