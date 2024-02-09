عرض أزياء يضمّ اشهر نجمات تركيا في يوم المرأة العالمي… تعرّفوا عليهنّ

في يوم المرأة العالمي وتحديدًا في الثامن آذار/مارس القادم سيقام احتفالية خاصة عبارة عن عرض ازياء بعنوان “نساء المستقبل القويّات” حيث ستشارك فيه العديد من نجمات تركيا اللواتي سيرتدين تصاميم أزياء خاصة سيتمّ التبرّع بها لأهداف محددّة تعنى بالمرأة.

مشهورات تركيا اللواتي ستشاركن هذه السنة في عرض أزياء “نساء المستقبل القويات” هن ٢٨ امرأة اشهرن:

جيمري بيسال بطلة مسلسل “خبئني” الحالي .

دينيز بيسال بطلة مسلسل “المنظمة” سابقاً.

بورجو بيريجيك بطلة مسلسل “فتاة النافذة”.

بيلين كارهان ابنة السلطان سليمان في مسلسل “حريم السلطان”.

اسراء درمانجي أوغلو بطلة مسلسل “مرارة الحب” سابقاً و “حب بلا حدود” حالياً وغيرهن من الممثلات والمؤثرات في تركيا.