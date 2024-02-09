- 1/3
- 2/3
- 3/3
في يوم المرأة العالمي وتحديدًا في الثامن آذار/مارس القادم سيقام احتفالية خاصة عبارة عن عرض ازياء بعنوان “نساء المستقبل القويّات” حيث ستشارك فيه العديد من نجمات تركيا اللواتي سيرتدين تصاميم أزياء خاصة سيتمّ التبرّع بها لأهداف محددّة تعنى بالمرأة.
مشهورات تركيا اللواتي ستشاركن هذه السنة في عرض أزياء “نساء المستقبل القويات” هن ٢٨ امرأة اشهرن:
جيمري بيسال بطلة مسلسل “خبئني” الحالي .
دينيز بيسال بطلة مسلسل “المنظمة” سابقاً.
بورجو بيريجيك بطلة مسلسل “فتاة النافذة”.
بيلين كارهان ابنة السلطان سليمان في مسلسل “حريم السلطان”.
اسراء درمانجي أوغلو بطلة مسلسل “مرارة الحب” سابقاً و “حب بلا حدود” حالياً وغيرهن من الممثلات والمؤثرات في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض أزياء يضمّ اشهر نجمات تركيا في يوم المرأة العالمي… تعرّفوا عليهنّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.