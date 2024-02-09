نسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر خاصية الحالة عبر حسابها فيديو ظهرت فيه بإطلالة ملفتة، وشتوية جذابة مرتدية جاكت انيق مع طرحة على رأسها، ووضعت ميك آب ناعم أبرز جمالها.



ويُعرض حاليا للفنانة السورية نسرين طافش فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

يتناول مسلسل "السيتم" قصة الشاب وحيد، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه مصطفى ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.