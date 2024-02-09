غادة إبراهيم تنتظر عرض "فاصل من اللحظات اللذيذة" وتستعد لمسرحية نصابين هيلتو

ياسر رشاد - القاهرة - تنتظر الفنانة غادة إبراهيم عرض فيلمها الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة في عيد الفطر المقبل وهو الفيلم الذي يعيدها للسينما بعد فترة غياب استمرت سبعة سنوات منذ آخر افلامها شارع محمد علي.



وتلعب فيه غادة دورا تتكتم تفاصيله مؤكدة أنه سيكون مفاجئا للجمهور وسيفجر الضحك، الفيلم من إنتاج أحمد السبكى وإخراج أحمد الجندى.



غادة إبراهيم وهنا الزاهد

غادة انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الفيلم الذي دخل مرحلة المونتاج والمكساج ... وهو من تأليف شريف نجيب.

يأتي ذلك بعدما استأنف أحمد الجندى تصوير العمل بعد فترة توقف لانشغاله بتصوير الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

هشام ماجد وهنا الزاهد وغادة إبراهيم

شخصية هشام ماجد

يجسد هشام ماجد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة.

غادة إبراهيم من الكواليس

وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أبطال الفيلم

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.



نصابين هيلتو



على صعيد أخر تواصل غادة عمل بروفات مسرحيتها الكوميدية الجديدة "نصابين هيلتو" على مسرح ريفولى تأليف محمد أبو السعود وإخراج محسن عبد المعطى مع نجوم الكوميديا منير مكرم ورضا إدريس وماهر ذكى ومجموعة من الفنانين تمهيدا لعرضها على مسرح الهوسابير قريبا وقبل بداية شهر رمضان وفي موسم عيد الفطر المبارك