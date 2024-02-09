تامر حسني في صدارة يوتيوب بـ موضوع رجوعنا

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أحدث أغنيات النجم تامر حسني، وتحمل اسم موضوع رجوعنا، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 378 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية موضوع رجوعنا، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها:" بتلومني ليه على إني عيشت وشوفت بعدك

طب ما إنت برضو مشيت ومعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا محرّمه

هما اللي حبوا بعد فُرقه أجرموا

إحساسي كنت مموته وملجمه

وحرام تروحي من أحاسيس جه وقتها

ملناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغير على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقي روحه ولو لقى

يفضل متبت في الحياه ويحبها

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتي تلحق رد شوف بيرنلك

مش حقنا الوقفه دي إعمل حساب

عندي حبيب بحترمه حتى في الغياب

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي".

آخر الإصدارات الغنائية للفنان تامر حسني

وكان تامر حسني، طرح آخيرًا أغنية بعنوان موحشتكيش، وحققت صدى واسعًا على موقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية موحشتكيش

أغنية موحشتكيش من كلمات أمير طعيمة ،ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن إخراج تامر حسني، وتقول كلماتها:" شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه ".