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أهل مصر .. د. حنان موسى تتفقد ورش فتيات المحافظات الحدودية بثقافة الخارجة

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ياسر رشاد - القاهرة - ضمن مشروع أهل مصر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، والمنعقد في محافظة الوادى الجديد فى إطار  فعاليات الأسبوع الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة تفقدت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، الورش الحرفية والفنية للملتقى.
 

جاء ذلك فى حضور د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، والتى قلّدت الدكتورة حنان موسى وشاح اهل مصر وسط سعادة بالغة.

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 وشهد قصر ثقافة الخارجة، اليوم الجمعة، استكمال فعاليات الورش الفنية والحرفية، وتبادلت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث أطراف الحديث مع المدربين والفتيات فى ورشة الإكسسوارات ، واستمعت الى معظمهن وكيف ينفذن العقد والحلق، مقدمة الدعم الكامل لمن تتميز وتنقل ما تعلمه الى محافظتها، وترجم ذلك فى مشروع.

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وتجولت بين الورش الفنية والحرفية المتنوعة، والتي قام المدربون بشرح فنياتها، ففي ورشة "المكرمية" التى تقدمها المدربة شيرين محمد، شاهدت تدريب الفتيات على كيفية عمل العُقَد بعدة طرق مختلفة.

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كما تفقدت الدكتورة حنان موسى ورشة "الخيامية" التى يقدمها عماد إبراهيم، ورشة "خيامية" شرح خلالها الأدوات والخامات المستخدمة، وكيفية اختيار لوحة ورسمها على القماش، واختيار الألوان المناسبة لها، وكيفية تثبيتها بالغرز.

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وفي ورشة "التصوير الفوتوغرافي" التى يقدمها الباحث طارق الصغير، شاهدت الدكتورة حنان موسى أنواع الصور والتكوين وتكنيك التصوير، التى تعلمتها الفتيات وابدت اعجاباً كبيراً باللقطات وزوايا التصوير.

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ومنها ورشة الخزف التى تقدم فى مركز الحرف التراثية، برئاسة برئاسة محمد عبدالله ، وعبرت غيداء أشرف، الطالبة بإعلام السويس إحدى المشاركات بورشة الخزف عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى، وقامت باختيار ورشة "الخزف" لتعلم فن ومهارة جديدة ومميزة ومختلفة، موضحة أنها تعلمت من الورشة طريقة الحفر والرسم على الفخار

 

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الملتقى الـ 15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالوادى الجديد يقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.


"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، إذ يستهدف ثلاث فئات وهي: الأطفال والشباب والمرأة، من أجل تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

 

         

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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