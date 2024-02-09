شاهد إيلاف الزهراني تنفي خضوعها للتجميل وزارا البلوشي تحرجها على الهواء

واجهت إيلاف الزهراني موقفًا محرجًا خلال حلقتها في برنامج “هذا مكانك” مع الإعلامي هشام الهويش، بعد أن نفت في البداية خضوعها للتجميل، ثم اعترفت لاحقًا بإجراء بعض العمليات.
بدأت الحلقة بنفي إيلاف الزهراني قيامها بأي عمليات تجميل، لتؤكد لاحقًا خضوعها لعملية إزالة الذقن المزدوجة.
أوضحت إيلاف أنها واجهت مخاطر خلال العملية بسبب مرض السكري، وأنها أصرت على إجرائها رغم رفض طبيبها في البداية.
اعترفت إيلاف أيضًا بحقن الفيلر في وجهها بعد فقدانها الوزن، خوفًا من ظهورها بشكل نحيف للغاية.
قاطعت زارا البلوشي إيلاف خلال حديثها عن عملية الذقن المزدوجة، قائلة: “أنت اعترفت على نفسك في عملية هو ما سألك عنها كنت سكتي”.
واجهت زارا انتقادات من بعض المتابعين بسبب حدة تعاملها مع إيلاف.
تفاعل الجمهور مع الحلقة بشكل كبير، حيث انتقد البعض نكران إيلاف للتجميل، بينما اعتبر آخرون أن ردة فعل زارا طبيعية.
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