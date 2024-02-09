رمضان 2024.. كيف علق الجمهور على برومو الجزء الثامن من "الكبير أوي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة on عن البرومو الترويجي الأول للجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي للمخرج أحمد الجندي، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

وعرضت قناة أون البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وضم لقطات من العمل لعدد من أبطاله ونجومه وبينهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلّام، بيومي فؤاد.

وعبر الجمهور عن إعجابه باللقطات التي تم نشرها، ومن بين تعليقاتهم: متفائل، حلو أوي، رائع كالعادة، أحلى مسلسل هيكسر الدنيا، أحلى حاجة في رمضان، الله على الحلاوة.

المسلسل حقق نجاحات كبيرة على مدار أجزائه السابقة، وبات أحد أهم الأعمال التي ينتظر الجمهور عرضها في رمضان من كل عام، وشاركت في أجزائه الأولى الفنانة دنيا سمير غانم، كما ظهر خلاله عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، بينهم: فتحي عبدالوهاب، والراحل سمير غانم، شيرين رضا، نرمين الفقي.