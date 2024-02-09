الأحد.. "نويرة" تتغنى بألحان فريد الأطرش على مسرح الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الأحد 11 فبراير، على مسرح الجمهورية لأعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

ويتضمن برنامج الحفل نخبة من مؤلفاته الشهيرة، منها: قلبي ومفتاحه، مش كفاية، منحرمش العمر منك، روحي وروحك وغيرها، يؤديها داليا عبدالوهاب، رحاب مطاوع، محمد عبدالحميد، حسام حسني، مصطفى النجدي، محمد حسن، وليد حيدر .

فريد الاطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا، التي كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي، بدأ مشواره الفني بعد الانتقال للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وآمال (أسمهان)، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء، منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز.

لحن فريد الأطرش لعدد من المطربين والمطربات العرب، منهم: أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد، توفي في 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما، تاركاً إرثاً خالداً مازال يثري الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.