نسمة محجوب تطلق بوستر "حبيتك".. وتطرحها في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت المطربة نسمة محجوب، البوستر الترويجي لأحدث أغانيها "حبيتك" التي تطرحها على طريق الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة بمناسبة عيد الحب.

الأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان شريف بدر وتوزيع الأردني عبادة كيو.

وخضعت نسمة، لجلسة تصوير حديثة بألوان مبهجة تتناسب مع أجواء عيد الحب ظهرت فيها بلوك مختلف ومميز واستخدمت الصور في تصميم البوستر الرسمي الذي أطلقته نسمة عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش "محجوب" حالة من النشاط الفني حيث تستعد لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة القادمة كما أحيت عددا من الحفلات الغنائية وتعاقدت على مجموعة أخرى من الحفلات تحيها خلال الفترة القادمة.

وكانت نسمة محجوب عادت إلى القاهرة الأيام الماضية بعد أن أحيت حفلا ناجحا بالبحرين بحضور جماهيري كبير وسط إشادات كبيرة بتنظيم الحفل.