"الأوسكار" تضيف قائمة جديدة تنضم لحفل توزيع جوائزها 2026 تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة الشهيرة بـ "الأوسكار" عن قائمة جديدة ستنضم لحفل توزيع جوائزها بدءً من عام 2026 وهي "أفضل إنجاز لفريق عمل سينمائي".

وتستعد الأكاديمية لحفل توزيع جوائزها هذا العام والمقرر إقامته يوم 11 مارس المقبل بحضور نخبة من أبرز وألمع نجوم وصناع السينما في هوليوود الذين يتنافسون على عدد من الفئات ما بين التمثيلية والفنية وحتى التقنية.

وكشفت "الأوسكار" عن ترشيحاتها لأهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2023 واحتل فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer" بـ 14 ترشيح أهمها "أفضل فيلم، أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل مخرج، أفضل ممثل في دور مساعد"، وجاء في المركز الثاني فيلم الكوميديا والدراما "Poor Things" بـ 11 ترشيح، وفي المركز الثالث فيلم الدراما "Killers of the Flower Moon" بـ 10 ترشيحات، وفي المركز الرابع فيلم الكوميديا "Barbie" بـ 8 ترشيحات.

وحملت ترشيحات "الأوسكار" هذا العام العديد من المفاجأت منها ترشح الفيلم التونسي "بنات ألفة" بقائمة "أفضل فيلم وثائقي"، إلى جانب عدم ترشيح مخرجة وبطلة فيلم "باربي" على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي وتخطيه المليار دولار عالميًا وهو ما قوبل بهجوم من قبل محبي الفيلم.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 هذا العام سيقام يوم الاثنين 11 مارس المقبل.