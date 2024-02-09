كريم قاسم يكشف عن بوستر فيلمه القصير "مادونا" مع عبد العزيز مخيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان كريم قاسم عن البوستر الرسمي للفيلم الروائي القصير "Madonna" الذي يتعاون خلاله مع الفنان الكبير عبد العزيز مخيون المقرر عرضه عالميًا لأول مرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 13 هذا العام في الفترة من 9-15 فبراير الجاري.

وطرح "كريم" البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ويجسد خلاله دور "كاهن" إلى جانب الفنان عبد العزيز مخيون الذي ظهر وهو على حافة حبل الإعدام وتدور أحداثه في مدينة الإسكندرية وعلق "كريم": "سعيد لأقدم لكم البوستر الرسمي لفيلمي القصير مادونا إخراج جون فريد، ويشارك "كريم" أيضًا في إنتاجه.

ويشارك الفنان كريم قاسم كعضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي تضم 13 فيلمًا.

يذكر أن الفنان كريم قاسم عرض له مؤخرًا مسلسل "زينهم" وشارك بطولته الفنان أحمد داود، إلى جانب مشاركته بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "عاشق" بطولة الفنان أحمد فهمي.

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