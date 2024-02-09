شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بين السطور.. صبا مبارك تتقدم لمنصب نقيب الصحفيين وتستقيل من القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل "بين السطور" الحلقة 10 العديد من الأحداث، إذ اشتدت الأزمة بين حاتم (أحمد فهمي)، وهند (صبا مبارك)، مع محاولته لمعرفة طبيعة العلاقة بينها وبين جمال (محمد علاء)، وتقوم والدة هند بمحاولة التحدث مع حاتم، كما تفاجأ هند رئيس القناة برغبتها في التقدم لمنصب نقيب الصحفيين، وتقوم باستقبال طلبات الصحفيين.



أحمد فهمي في بين السطور

كما يحاول رامي (عمر شرقي) مجددا مع شقيقه جمال، لإقناعه بإعطائه أموال من أجل الاستوديو الخاص به، ومشروعاته الغنائية، ولكن يرفض جمال، وتفاجأ هند رئيس القناة بقرار استقالتها من القناة.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.