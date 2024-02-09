شكرا لقرائتكم خبر عن "الليلة الكبيرة" ينهى عروضه على مسرح العرائس.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي أوبرت "الليلة الكبيرة" عروضه على مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، غدًا السبت الموافق 10 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً، وهو من كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، عرائس ناجى شاكر، ديكور مصطفى كامل، وإخراج صلاح السقا، وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور أحداثه حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية.



الليلة الكبيرة

الليلة الكبيرة، أوبريت غنائي يعد أشهر ما قدم مسرح العرائس في مصر، فهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، عبر عدة شخصيات مثل "الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود - الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد - الفلاح".

تم تنفيذ الأوبريت بالتلفزيون المصري في مطلع الثمانينيات وعُرض الأوبريت للمرة الأولى في 1 مايو من عام 1961، واخرجها للتليفزيون محمود بيومى، وشارك في غناء الأوبريت مجموعة كبيرة من النجوم وهم " سيد مكاوي، شفيق جلال، عبده السروجي، محمد رشدي، حورية حسن، إسماعيل شبانة، صلاح جاهين، شافية أحمد، هدى سلطان".